لجان للمرور اليومى على مستشفيات الغربية لمواجهة كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجان تقييم الأداء والمتابعة بكافة أقسام المستشفيات لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية باستخدام المطهرات والماسكات الطبية أثناء عمل الطواقم الطبية.وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه وجّه الدكتور هشام شيحة مدير عام المستشفيات بالمديرية، بضرورة المتابعة والمرور اليومي على المستشفيات للاطمئنان على حسن سير العمل لضمان تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين.وشدد وكيل وزارة الصحة، على تنظم زيارات مستمرة للمنشآت الطبية صباحا ومساء خلال أيام الأسبوع وأيام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتأكد من توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والعمل على تذليل أي عقبات خلال الفترة المقبلة بهدف التصدي للموجة الثالثة من فيروس كورونا من خلال توعية المواطنين بضرورة اتباع إجراءات الوقاية.