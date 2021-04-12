ضياء رشوان: نناقش وضع البدل مقابل عضوية النقابة دون أي شروط

قال نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، إنه تم تشكيل لجنة سابقا لوضع قواعد لصرف البدل، ولكن هذه القواعد مهتزة.وأضاف: وضعنا مسودة قرار وفق أحكام مجلس الدولة، لوضع البدل مقابل عضوية النقابة دون أي شروط أخرى.وأوضح: طالما اكتسب الشخص عضوية النقابة فسوف يكون مستحقًا للبدل.وأكمل: سوف نناقش إصدار هذا القرار من المجلس الجديد، مع التفاهم مع وزارة المالية والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بشأن قواعد صرف البدل.