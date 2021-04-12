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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 1146 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:28 م
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1146 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 1٫52 طن "كبدة مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط 22٫4 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية منتج نهائى – 7 أطنان "ملح سياحات" محظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة "مستلزمات إنتاج" – 10000 ملصق مدون عليه العلامة الوهمية مستلزمات تعبئة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1٫42 طن "جبن أبيض – جبن رومى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة..وبحوزته 1٫5 طن "سكر تموينى" – 180 عبوة "زيت تموينى"مخصص ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 15630 جنيه، وضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة سوهاج.. لاستيلائه على 441٫053 جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القليوبية.. لاستيلائه على مبلغ 101٫568 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

وأثمرت الجهود عن ضبط 57000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة "منتج نهائى وتحت التجهيز" – 2 طن "أقمشة غير منسوجة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 300 كيلو جرام " أستيك" مستلزمات إنتاج – 10 ماكينات أدوات إنتاج.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط 1٫5 طن "أعلاف حيوانية" غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الحيوانى، بحوزة مالك مدشة لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية.

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