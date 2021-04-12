«الدستور» تنفرد بنشر فيديو كواليس «سيشن استيفن وحمزة» (فيديو)

خص المصور الفوتوغرافي رامي يوسف، مُصور "سيشن استيفن وحمزة"، "الدستور" بمقطع فيديو لكواليس التصوير يظهر فيه الطفلان استيفن ماركو وحمزة وهبة.وقال يوسف رامي لـ "الدستور"، إنه حصل على فكرة عمل سيشن "استيفن وحمزة"، بحكم علاقته بوالد حمزة الأستاذ وهبة أستاذ اللغة العربية، والذي تربطه به علاقة أخوة، فطرأت له فكرة عمل "سيشن" إهداء لإخوته المسلمين في بداية صوم رمضان الكريم، ثم تطورت الفكرة إلى أن يخرج العمل في شكل "وحدة وطنية" بين استيفن وحمزة في ذلك الشكل الذي رآه عليه الناس.وأشار إلى أنه اختار أن يخرج العمل بالأطفال وليس بالكبار لان الأطفال أحباب الله ودائمًا ما تصدق ردود أفعالهم فهو لا يعرفون التمثيل ومحبتهم دائمًا صادقة، ونجح في كسر رهبة الأمر لدى الطفلين بعمل "صحوبية" معهم، وهو ما لاقي نتيجة سريعة أثناء العمل، مُضيفًا:"أنا حصلت على رقم استيفن من والد حمزة أساسًا، فحمزة واستيفن لم يلتقيا للمرة الأولى وقت التصوير بل هم أصحاب، التقيا مسبقًا وبينهم "صحوبية"، وهم مندمجين سويًا في اللعب لدرجة أن شعرت بأنه لا مكان لي وسطهما".وتابع" استغرق التحضير 10 أيام من 23 مارس وحتى 9 أبريل، ولم يكن الأمر سهلًا حتى نختار الديكورات التي تناسب أعمار الطفلين"، وعن رسالته من العمل قال "المحبة هي أساس كل شيء، والله يطالبنا بأن نعود لقلوب الأطفال، وبراءتهم ونياتهم، والشعب المصري شعب تربى على المحبة والمودة وتتجلي بقوة في تلك المناسبات التي يملئها الأجواء الروحانية".وبخصوص الجديد لديه قال:"هناك مفاجأة للشعب المصري في شهر أغسطس المقبل، وأسعى حاليًا لاستخراج تصريح التصوير داخل منطقة أثرية من أعظم آثار مصر، لعمل عملًا رائعًا بمعنى الكلمة".