لافروف: لدينا رؤية مشتركة مع مصر بشأن القضايا الدولية والإقليمية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين: لدينا رؤية مشتركة مع مصر بشأن القضايا الدولية والإقليمية.وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم: "نتفق مع مصر بشأن الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا"، مشيرًا الي ان بلاده تشعر بالارتياح بشأن التطورات السياسية في ليبيا.فيما أكد لافروف، في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية سامح شكري، "نرحب بإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل"وقال لافروف: "بحثنا تطوير روسيا لقطاع سكك الحديد في مصر، واجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".وقال لافروف: "ندعو إلى حل لأزمة سد النهضة يحقق مصالح الدول المعنية".واضاف:"نرحب بالتطورات السياسية في ليبيا ومستعدون للمشاركة في إعادة الأعمار"