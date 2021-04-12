رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس بمناسبة رمضان

أرسل الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.جاء نصها: «يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة الجامعة من السادة نواب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء ومدراء المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب، أن أبعث لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات».كما بعث رئيس الجامعة، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، ومحافظ الغربية.كما هنأ د. محمود زكى، شعب مصر العريق وأسرة جامعة طنطا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.