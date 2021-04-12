«التأمينات»: تنسيق مع شركات المحمول لصرف المعاشات عبر «محافظ الهاتف»

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تم التنسيق مع كافة شركات المحمول العاملة بمصر عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات صرف المعاش على محافظ إلكترونية، بحيث يمكن لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية، كما يمكنه السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني مثل "فوري" و"أمان" وغيرها، وكذا ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.وأضاف عوض، أن الهيئة تسخر كافة إمكانياتها للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين بما يضمن القيام بعملية التحول بكل سهولة ويسر سواء التحول إلى كروت الصرف "ميزة" وكذلك المحافظ الإلكترونية لضمان حصول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على كافة المزايا الممكنة من عملية التحويل.وعن كيفية التحول إلى الصرف بكروت "ميزة"، أوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أنه على صاحب المعاش أو المستفيدين التوجه لأي بنك قريب لمحل سكنه ويطلب الكارت في حالة عدم وجود حساب جاري، ويقوم بإخطار مكتب التأمينات برقم الكارت المطبوع ومن ثم يتم التحويل المعاش المستحق من الشهر التالي فورًا ويمكنه من خلاله الصرف من جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يضمن السهولة واليسر في عمليات الصرف والحصول على كافة مزايا "ميزة".