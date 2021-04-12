غرفة عمليات مركزية بالغربية تزامنًا مع رمضان

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الإثنين، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات، لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين طوال شهر رمضان المبارك، وتذليل العقبات والعمل على حلها، والاطمئنان على توافر كافة السلع والخدمات والمتابعة المستمرة لهما.وأصدر محافظ الغربية، تعليماته لقطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة بالتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير الخدمات والسلع الاستهلاكية اللازمة وبكميات مناسبة خلال هذا الشهر الكريم، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، وكذا المعارض لمراقبة السلع الاستهلاكية المعروضة وضمان سلامتها صحيا وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر.كما وجه رحمى، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف التواجد المروري وتنظيم المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمدن المحافظة، وضمان السيولة المرورية خلال ساعات الذروة.