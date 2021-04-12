محافظ بورسعيد يهنىء أبناء المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرفع الله عن العالم هذا البلاء وأن يكون الشهر المبارك سببا فى زوالةودعا المحافظ: أن يشهد الشهر المبارك مزيدا من الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما بعث المحافظ برسالة تهنئة لجميع أفراد الجيش الأبيض والقوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم للحفاظ على امن المواطنين وسلامة الوطن.وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بالوعى واتباع الإجراءات الاحترازية والبعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس من المواطنين خلال هذه المرحلة الحرجة والتى تشهد المرحلة الثالثة من الوباء المستجد، داعيا الله أن يحمى مصر وأبناءها من كل سوء.