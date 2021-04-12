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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان ومحافظ دمياط يسلمان 50 شهاة إتمام التدريب بالوحدة المتنقلة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:22 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان،
دعاء جابر
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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ دمياط منال عوض، اليوم الإثنين، 50 شهادة إتمام الدورة التدريبية على مهن الخياطة والتفصيل وكهرباء تركيبات بوحدة التدريب المتنقلة للجنسين مجانا، والتي وفرتها الوزارة لخدمة أبناء المحافظة بقرية أبوراشد مركز كفر سعد.

وقال الوزير، على هامش زيارة الوزير لتسليم بوالص تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بالمحافظة، إن التدريب على المهن المذكورة يأتي نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضح، أن المديريات تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة.

ووجه الوزير خريجي التدريب إلى ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية التي حصلوا عليها في مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ووحدة التدريب المتنقلة، في عمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لهم، أو التعاون مع بعضهم البعض في مشروعات خاصة، مشيرا إلى أن تلك الدورات أعطت الفرصة للمتدربين من التعرف على بعضهم البعض والتنسيق فيما بينهم لأداء الأعمال بما يخدم المشروعات التي يمكن تنفيذها.

وأضاف، أن جهاز تنمية المشروعات و"مشروعك" والمحافظة، على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم لخريجي التدريب المهني في عمل مشروعات خاصة بهم وتقديم دورات تدريبية لمساعدتهم في التخطيط لمشروعاتهم وكيفية تحقيق النجاح فيها، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك من خلال العديد من الأساليب التي يتيحها الجهاز.

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بالمحافظة بضرورة إعداد قواعد بيانات متكاملة لخريجي وحدات التدريب المتنقلة ومراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، بحيث تشكل تلك القاعدة الأساس في تلبية احتياجات خريجي التدريب سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ومتابعتهم فيها، أو توجيههم ومساعدتهم في عمل مشروعات خاصة بهم.

وقال سعفان، إن هناك 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني، مشيرا إلى أن كل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، مؤكدًا أنه يتم متابعة هذه الآلية لتقييمها أولا بأول.

وكان الوزير قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعى فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

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