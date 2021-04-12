زراعة دمياط: حصاد 500 فدان من محصول القمح

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط اليوم الإثنين، بدء حصاد محصول القمح بالمحافظة، حيث تم حصاد 500 فدان من محصول القمح.وقال المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط - فى تصريح اليوم - إن عملية الحصاد تسير بشكل جيد ولا توجد أي مشاكل تعترض عملية الحصاد، مشيرا إلى أن الانتاجية للمحصول هذا العام بلغت 22 أردبا للفدان وذلك نتيجة اتباع الارشادات الزراعية التي قامت بها المديرية، بالإضافة إلى اختيار النوع الجيد للزراعة.وأوضح أن المساحة المنزرعة هذا العام من القمح تخطت المساحة المقرر، حيث بلغت المساحة المنزرعة 28 ألف فدان، مؤكدا جاهزية جميع الشون لاستلام المحصول من المزارعين دون أي عقبات.