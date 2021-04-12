سعفان ومحافظ دمياط يسلمان 20 عقد عمل و13 ماكينة خياطة لذوي الهمم

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، ومنال عوض محافظ دمياط، 20 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة.واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها تتراوح بين ١٢٠٠ ، و٢٥٠٠ جنيه ، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم، وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي عبد الوصيف السكرتير العام المساعد، ومنى علي الأطروش مدير مديرية القوي العاملة، وأسامة التابعي حفيلة رئيس جمعية المستثمرين .كما سلم الوزير 10 ماكينات خياطة كمبيوتر للمكفوفين وضعاف البصر من ذوى ذوى القدرات الخاصة، فضلا عن ماكينة تصوير، وماكينة تغليف، وماكينة تصنيع مفاتيح، بالإضافة إلى تبرع إحدى الشركات بأدوات المكتبة للتصوير التي يتم تنفيذ مشروعها من قبل أحد ذوي الهمم، لافتا إلى أن محافظة دمياط تعتبر أول محافظة تنفذ مشروع بمرافق وذلك فى خطة تطوير مبادرة "مصر بكم أجمل".وقال الوزير: إن البرنامج التدريبي الأول في "ريادة الأعمال" من المبادرة بلغ فيه عدد المتدربين ٢٥ شاباً وفتاة وتم تدريبهم على كيفية إقامة المشروع وكيف يكون من رواد الأعمال، وكذلك مساعدتهم على عمل دراسة الجدوى لتحويل المشروع متناهى الصغر إلى مشروع قومى يفتح سوق العمل وتوفير فرص العمل من شباب ذوى القدرات ، وقد تقدم المتدربين بأفكار جديدة تساعد على تطوير سوق العمل منها : مشروع تفصيل ملابس، ومكتبة أدوات مكتبية، ومحل تصنيع مفاتيح، بالإضافة إلي عدداً من الأفكار الأخرى التى تؤكد كفاءة هذه الفئة وأصرارها على إثبات ذاتها وخدمة وطنها بكل حب.واستجاب الوزير لمطالب وأفكار أبنائنا من ذوي الهمم، والتنسيق مع الشركات الداعمة لهذه الفئة ومساعدتهم على تنفيذ بعض أحلامهم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتقديم كافة التسهيلات المالية والإدارية لتنفيذ هذه المشروعات لدمجهم في سوق العمل.ووجه الوزير الشكر والتقدير لجمعية المستثمرين بالمحافظة لمشاركتها فى دعم أبنائنا من ذوى القدرات، والشكر ممدود لأصحاب الأعمال والشركات والجهات التى شاركت في دمج ذوى القدرات بسوق العمل بشتى الوسائل بتوفير عقود العمل لهم، مقدمًا لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، مشدداً على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم والعزيمة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.وأوضح أن عدد عقود العمل المقدمة اليوم هو عدد متكرر شهريا في كل مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، كما تسعى الوزارة والمديريات لزيادة أعداد ذوى الهمم بالمنشآت ليحظوا بالفرصة الحقيقية للمساهمة في النهوض بالدولة المصرية والمشاركة في تنميتها.وأكد سعفان أن الوزارة أعدت خطة متكاملة من أجل دعم تلك الفئة هدفها ورسالتها تقديم التدريب اللازم لهم وفقا لنوعيات الإعاقة التي يعانون منها، ثم توفير فرص عمل لائقة ودمجهم في سوق العمل المصري.وأكد أن ذوي الهمم والعزيمة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.وقال: "الدولة تضع أبناءها من ذوي الهمم والعزيمة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى للوزارة فأطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة ، موجها باستمرار المبادرة في مرحلتها الثانية في باقي المحافظات التي لم تصلها بعد.