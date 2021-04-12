رئيس «القضاء الأعلى» يهنئ «مدبولي» بحلول شهر رمضان المبارك

بعث المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.وذكر بيان صادر عن محكمة النقض، اليوم الإثنين، أن مجلس القضاء الأعلى بعث ببرقيات تهاني إلى المستشار عمر مروان وزير العدل وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد عمرو مرعي.كما بعث ببرقيات مماثلة إلى رؤساء هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي وهيئة قضايا الدولة الدكتور أبو بكر الصديق عامر، ورئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود حسام الدين.