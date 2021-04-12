رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: 3% من قدامى المحاربين يرفضون تلقي لقاح كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:18 م
قدامى المحاربين يرفضون
قدامى المحاربين يرفضون تلقي لقاح كورونا
ا ش ا
طباعة
قال مسؤول بوزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية إن نحو 3% من المحاربين رفضوا تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهي نسبة جاءت أقل مما توقعته الوزارة.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته من مخاوف بشأن انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة حول لقاحات فيروس كورونا، ما يؤدي إلى تجنب الأمريكيين تلقي اللقاح.

ووفقًا لصحيفة "ستارز أند سترايبز" الأمريكية، فإن معدل الرفض بين قدامى المحاربين كان أعلى في المناطق الأقل كثافة سكانية، حيث بلغ ٤% في المناطق الريفية و٥% للمناطق الريفية للغاية، كما كانت معدلات الرفض أقل بين السكان من قدامى المحاربين السود وذوي الأصول الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن المحاربين القدماء طالبوا وزارتهم بتسهيل التسجيل من أجل الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أنه جرى تطعيم حوالي 1.9 مليون شخص بشكل كامل، 45% منهم تصل أعمارهم إلى 75 عاما وأكثر، و42% منهم تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما، بينما تصل أعمار 25% منهم إلى 64 عاما فأقل.

من جهته، عبر إرنيس موي، المدير التنفيذي لمكتب المساواة الصحية بوزارة شؤون المحاربين القدامى، عن قلقه بسبب تردد المحاربين القدماء في تلقي اللقاح، لكن عبر عن سعادته، في الوقت نفسه، بأن هذا التردد ليس على نطاق واسع.

وأضاف أن: "معدلات التطعيم بين قدامى المحاربين السود وذوي الأصول الأسبانية مازالت أعلى مقارنة بالمحاربين القدامى البيض".

وفيما يتعلق بارتفاع معدلات رفض تلقي اللقاح في المناطق الريفية، أرجع موي جزء من سبب هذه الزيادة إلى عدم وجود مراكز للقاح قريبة منهم، متوقعا انخفاض معدل الرفض مع انتشار اللقاح على نطاق واسع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إطلاق نار ومقتل وإصابة شخصين.. تفاصيل حادث مستشفى باريس

السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم


الصور

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

«الدستور» تنفرد بنشر فيديو كواليس «سيشن استيفن وحمزة» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

البرازيل: أغلبية مرضى الرعاية المركزة بسبب كورونا تحت سن الأربعين

فرنسا تتيح التطعيم ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم على 55 عاما

ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

وزيرا الثقافة والسياحة والاثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا

خليل عز الدين: ديواني المرشح لجائزة الأبنودي كتبته في 6 سنوات

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب