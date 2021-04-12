أمريكا: 3% من قدامى المحاربين يرفضون تلقي لقاح كورونا

قال مسؤول بوزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية إن نحو 3% من المحاربين رفضوا تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهي نسبة جاءت أقل مما توقعته الوزارة.وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته من مخاوف بشأن انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة حول لقاحات فيروس كورونا، ما يؤدي إلى تجنب الأمريكيين تلقي اللقاح.ووفقًا لصحيفة "ستارز أند سترايبز" الأمريكية، فإن معدل الرفض بين قدامى المحاربين كان أعلى في المناطق الأقل كثافة سكانية، حيث بلغ ٤% في المناطق الريفية و٥% للمناطق الريفية للغاية، كما كانت معدلات الرفض أقل بين السكان من قدامى المحاربين السود وذوي الأصول الإسبانية.وأوضحت الصحيفة أن المحاربين القدماء طالبوا وزارتهم بتسهيل التسجيل من أجل الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أنه جرى تطعيم حوالي 1.9 مليون شخص بشكل كامل، 45% منهم تصل أعمارهم إلى 75 عاما وأكثر، و42% منهم تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما، بينما تصل أعمار 25% منهم إلى 64 عاما فأقل.من جهته، عبر إرنيس موي، المدير التنفيذي لمكتب المساواة الصحية بوزارة شؤون المحاربين القدامى، عن قلقه بسبب تردد المحاربين القدماء في تلقي اللقاح، لكن عبر عن سعادته، في الوقت نفسه، بأن هذا التردد ليس على نطاق واسع.وأضاف أن: "معدلات التطعيم بين قدامى المحاربين السود وذوي الأصول الأسبانية مازالت أعلى مقارنة بالمحاربين القدامى البيض".وفيما يتعلق بارتفاع معدلات رفض تلقي اللقاح في المناطق الريفية، أرجع موي جزء من سبب هذه الزيادة إلى عدم وجود مراكز للقاح قريبة منهم، متوقعا انخفاض معدل الرفض مع انتشار اللقاح على نطاق واسع.