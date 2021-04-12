التأمينات: بروتوكول مع المركزي والاتصالات للتيسير على أصحاب المعاشات

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بدء سريان بروتوكول التعاون الذي تم إبرامه مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفتح قنوات عديدة للحصول على جميع استحقاقاتهم التأمينية بشكل سريع وآمن.وأشار رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية إلى أن هذا البروتوكول خطوة أولى من خطوات التطور الذي تسعى إليه والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة " 1-2-3 " والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الالكترونية او المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الالكترونية وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الإستحقاقات الحكومية.