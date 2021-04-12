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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

مايا مرسي تثمن دور القضاء والشرطة والنيابة في معاقبة «أحمد بسام زكي»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:17 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن بالغ شكرها وتقديرها لقضاء مصر الشامخ العادل الذى يثبت يوميًا أنه حارس العدالة ودرعها القوى الحصين، الذى يصدر أحكامه باستقلالية وشفافية ضد كل من يمارس العنف والتحرش ضد المرأة، وهو أيضا حامى المرأة المصرية ضد أي اعتداء بأي صورة، فهو ذو قامة وعزة لا يحركه الشائعات والمعلومات المغلوطة، ولديه قلب وعقل قوته القانون وسيفه العدالة الناجزة.

كما قدمت مرسي الشكر والتقدير والامتنان إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لاستجابته السريعة لاستغاثات الفتيات ضحايا المدعو "أحمد بسام زكي" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، مؤكدة أن النيابة العامة قامت بدور جدير بالاحترام والتقدير فى هذه القضية وجميع القضايا التى تمس أمن وسلامة المرأة المصرية، أيضًا إلى وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، لجهودها فى سرعة اتخاذ إجراءات القبض على المدعو، مؤكدة على الدور الهام والجهود الحثيثة التي تقوم بها الشرطة المصرية في حماية المرأة في جميع أنحاء الجمهورية.

ثمنت مرسي أيضا عمل فريق عمل مكتب شكاوى المرأة من محامين وباحثين اجتماعيين ونفسيين ومستشارين لجهودهم الدؤوبة منذ اللحظة الأولى فى الاستماع لأقوال الفتيات الضحايا، وتقديم الدعم النفسى والقانونى لهن منذ تلقى الشكاوى وحتى صدور الحكم، وتقديم بلاغ للنائب العام، وتكليف عددًا من المحامين بمرافقة الضحايا في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة، بالاتفاق مع محمد حمودة للمثول مع من ترغب من الضحايا فى إجراءات المحاكمة.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمها أمس بمحاكمة المتهم أحمد بسام زكي بالحبس 8 سنوات، في قضية اتهامه بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا التحرش بعدد من الفتيات.

وسبق وأن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى ديسمبر 2020 بمعاقبة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

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