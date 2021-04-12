مصور «سيشن طفلي الوحدة الوطنية»: اخترت الأطفال لصدقهم.. والقادم عمل أثري (حوار)



صدق من قال إن المواهب أرزاقًا وزعها الله على عباده، وهناك من اكتشفها وتاجر بها فربح حب الناس ورضا الله، وهناك من أهملها ودفنها فلا سعد ولا أسعد غيره.



يوسف رامي، مصور فوتوغرافي ذو الـ 18 من العمر، قرر أن يستثمر موهبته، حاملًا إياها أمانة من الله وأن يُتاجر بها ليربح دعاء الآخرين، ويزرع بالكاميرا الخاصة به السعادة في قلوب المصريين، مُقدمًا هدية لكل مصر بمناسبة تلاحم أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، مع حلول شهر رمضان المبارك.



التقت "الدستور" بيوسف الذي شرح كواليس أحدث أعماله والتي لاقت انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" باسم سيشن استيفن وحمزة أو أطفال الوحدة الوطنية، وإلى نص الحوار.



• بداية نود أن نتعرف عليك؟



- بكل سرور، أنا يوسف رامي، مُصور فوتوغرافي، من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في الـ 18 من العمر، وأدرس بالصف الثالث الثانوي، شعبة علمي قسم رياضيات.

صدق من قال إن المواهب أرزاقًا وزعها الله على عباده، وهناك من اكتشفها وتاجر بها فربح حب الناس ورضا الله، وهناك من أهملها ودفنها فلا سعد ولا أسعد غيره.يوسف رامي، مصور فوتوغرافي ذو الـ 18 من العمر، قرر أن يستثمر موهبته، حاملًا إياها أمانة من الله وأن يُتاجر بها ليربح دعاء الآخرين، ويزرع بالكاميرا الخاصة به السعادة في قلوب المصريين، مُقدمًا هدية لكل مصر بمناسبة تلاحم أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، مع حلول شهر رمضان المبارك.التقت "الدستور" بيوسف الذي شرح كواليس أحدث أعماله والتي لاقت انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" باسم سيشن استيفن وحمزة أو أطفال الوحدة الوطنية، وإلى نص الحوار.- بكل سرور، أنا يوسف رامي، مُصور فوتوغرافي، من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في الـ 18 من العمر، وأدرس بالصف الثالث الثانوي، شعبة علمي قسم رياضيات.

• متى بدأت العمل في التصوير الفوتوغرافي؟



- من 5 سنوات تقريبًا، وعملت بالعديد من الاستديوهات بالقاهرة وطنطا، إلا أني بلغت مستوى يؤهلني للدخول في سوق العمل منذ عامين، وما قبل ذلك كان في سياق الهواية، وتخصصت حَالِيًّا في تصوير حفلات الزفاف. - من 5 سنوات تقريبًا، وعملت بالعديد من الاستديوهات بالقاهرة وطنطا، إلا أني بلغت مستوى يؤهلني للدخول في سوق العمل منذ عامين، وما قبل ذلك كان في سياق الهواية، وتخصصت حَالِيًّا في تصوير حفلات الزفاف.

• كيف جاءت لك فكرة عمل "سيشن" استيفن وحمزة؟



- أعرف حمزة، بحكم علاقتي بالأستاذ وهبة، أستاذ اللغة العربية، والذي تربطني به علاقة أخوة، فطرأت لي فكرة عمل "سيشن" إهداء لإخوتي المسلمين في بداية صوم رمضان الكريم، ثم تطورت الفكرة إلى أن يخرج العمل في شكل وحدة وطنية بين استيفن وحمزة في ذلك الشكل الذي رآه عليه الناس. - أعرف حمزة، بحكم علاقتي بالأستاذ وهبة، أستاذ اللغة العربية، والذي تربطني به علاقة أخوة، فطرأت لي فكرة عمل "سيشن" إهداء لإخوتي المسلمين في بداية صوم رمضان الكريم، ثم تطورت الفكرة إلى أن يخرج العمل في شكل وحدة وطنية بين استيفن وحمزة في ذلك الشكل الذي رآه عليه الناس.

• لما اخترت أن يخرج العمل بالأطفال وليس بالكبار؟



- الأطفال أحباب الله، ودائمًا ما تصدق ردود أفعالهم، فهو لا يعرفون التمثيل ومحبتهم دائمًا صادقة. - الأطفال أحباب الله، ودائمًا ما تصدق ردود أفعالهم، فهو لا يعرفون التمثيل ومحبتهم دائمًا صادقة.

• كيف نجحت في كسر رهبة الأمر لدى الطفلين؟



- من أساسيات العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي، عمل لقاءات بين المصور والعميل لكسر حاجز الرهبة ولعمل "صحوبية" وهو ما تم مع حمزة واستيفن، حيث قمت بعمل "صحوبية" معهم، وهو ما لاقى نتيجة سريعة أثناء العمل.

- من أساسيات العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي، عمل لقاءات بين المصور والعميل لكسر حاجز الرهبة ولعمل "صحوبية" وهو ما تم مع حمزة واستيفن، حيث قمت بعمل "صحوبية" معهم، وهو ما لاقى نتيجة سريعة أثناء العمل.

• البعض قد يرى أن ما حدث بين حمزة وستيفن تمثيل.. بما ترد عليهم؟



- الأطفال لا يعرفون التمثيل، أنا حصلت على رقم استيفن من والد حمزة أساسًا، فحمزة واستيفن لم يلتقيا للمرة الأولى وقت التصوير بل هم أصحاب، التقيا مسبقًا وبينهم صداقة وهم مندمجين سَوِيًّا في اللعب لدرجة أن شعرت بأنه لإمكان لي وسطهما. - الأطفال لا يعرفون التمثيل، أنا حصلت على رقم استيفن من والد حمزة أساسًا، فحمزة واستيفن لم يلتقيا للمرة الأولى وقت التصوير بل هم أصحاب، التقيا مسبقًا وبينهم صداقة وهم مندمجين سَوِيًّا في اللعب لدرجة أن شعرت بأنه لإمكان لي وسطهما.

• حدثنا عن كواليس الـ " سيسشن" وكيف تمت؟



- استغرق التحضير 10 أيام من 23 مارس وحتى 9 أبريل، ولم يكن الأمر سهلًا حتى نختار الديكورات التي تناسب أعمار الطفلين.

- استغرق التحضير 10 أيام من 23 مارس وحتى 9 أبريل، ولم يكن الأمر سهلًا حتى نختار الديكورات التي تناسب أعمار الطفلين.

• ما هي رسالتك من هذا العمل؟



- المحبة هي أساس كل شيء، والله يطالبنا بأن نعود لقلوب الأطفال وبراءتهم ونياتهم، والشعب المصري شعب تربى على المحبة والمودة وتتجلي بقوة في تلك المناسبات التي تملئها الأجواء الروحانية.

- المحبة هي أساس كل شيء، والله يطالبنا بأن نعود لقلوب الأطفال وبراءتهم ونياتهم، والشعب المصري شعب تربى على المحبة والمودة وتتجلي بقوة في تلك المناسبات التي تملئها الأجواء الروحانية.