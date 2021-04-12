29.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في البرازيل

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أنه تم إعطاء 29.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى اليوم.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر معدل التطعيم في البرازيل بـ 1.11 مليون جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ثمانية أشهر.وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في البرازيل قبل نحو 12 أسبوعا.