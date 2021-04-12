رئيس «القضاء الأعلى» يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

بعث المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.وذكر بيان صادر عن محكمة النقض، اليوم الإثنين، أن برقية التهنئة جاء في نصها "يطيب لي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر أن أبعث لكم بأجمل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم والشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات، وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لنصرة الإسلام والأمة العربية والإسلامية".