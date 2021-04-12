نقيب الصحفيين: زيادة المعاشات لـ2100 جنيه ضمن 25 مقترحًا للنقاش

وجّه نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، التحية لمن خرج من المجلس في الانتخابات الماضية، وهما الزميلان جمال عبدالرحيم وعمرو بدر، مضيفا: "أحيي إبراهيم أبوكيلة، ودعاء النجار، بعد فوزهما ودخولهما المجلس، وأثمّن عودة العنصر النسائي إلى المجلس بعد غيابه في الدورة الماضية".وقال رشوان، خلال مؤتمر صحفي بمقر النقابة قبل اجتماع المجلس، إن لديه حوالي 25 مقترحا لإجراءات محددة ستطرح على المجلس، بينها اقتراح بزيادة معاشات الزملاء في جدول المعاشات بنسبة 20%، لترتفع إلى 2100 جنيه، بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه سنويا.وأضاف: "حصلنا على 20 مليون جنيه للزملاء المتعطلين بعد موافقة الحكومة، وسوف نناقش هيكلة كشوف المتعطلين ووضع قواعد قانونية واضحة لصرف إعانات البطالة، بشكل قابل للطعن، مع زيادة إعانة البطالة إلى 1200 جنيه".