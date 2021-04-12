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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 4 قتلوا مهندس زراعى بالبحيرة إلى المفتى

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:15 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة العاشرة"، برئاسة المستشار عماد الدين محمد الإمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد مصطفي سليم وطارق الصيرفي، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق 4 متهمين لفضيلة مفتي الديار المصرية في القضية رقم 8381 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بحادث إطلاق ملثمين النيران علي مهندس زراعي بمجمع مواقف دمنهور في خصومة ثأرية.

وشمل القرار إحالة أوراق كل من: "محمد عبد الوهاب عبد الغني، رمضان قطب عبد الوهاب، علي قطب قطب عبد الوهاب، سعد عبد الوهاب عبد الغني"، للمفتي وتحديد جلسة 9 مايو 2021 للنطق بالحكم علي المتهمين.

وكما قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم علي المتهمين "عبد الوهاب عبد الغني عبد الوهاب وعبد الحكيم فطيم منصور"، لجلسة 9 مايو 2021.
تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة الأسبق، إخطارا بالحادث، وانتقل اللواء محمد هندي، مدير إدارة البحث الجنائي الى مكان الحادث، وتبين وفاة «خليل إبراهيم بركات» 46 سنة، مهندس زراعي بالمعاش، نتيجة إصابته بطلقات نارية.

ووجه مدير المباحث بتشكيل فريق برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية والعميد عبد الغفار الديب والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور لكشف غموض الحادث.

توصلت التحريات فريق البحث إلى قيام 4 أشخاص من عائلة «الفضلى» مستقلين عدد 2 دراجة بخارية، قام 2 منهم بإطلاق 3 أعيرة نارية تجاه المجني عليه عقب نزوله من أتوبيس نقل داخلي أخذا بالثأر لخلافات ثأرية بين عائلتي «الفضلى وبركات» بسبب قيام أشقاء المجني عليه بقتل أحد أبناء عائلة «الفضلى» في شهر أكتوبر من العام الماضي، بسبب لهو الأطفال بقرية أبو يحي التابعة لمركز شرطة شبرا خيت، وتم ضبط المتهمين والذين تجرى محاكمتهم حاليًا.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء ذهاب المجني عليه لحضور جلسة محاكمة أشقائه وأقاربه المتهمين بقتل أحد أبناء عائلة «الفضلى»، ترصده المتهمون وقام أثنين منهما بإطلاق 3 أعيرة نارية عليه، واستقل المتهمان الدراجتين البخاريتين مع باقي المتهمين عقب الحادث وفروا هاربين.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الجريمة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لسرعة ضبط المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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