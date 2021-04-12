حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية الفاسدة بالقليوبية

واصلت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين الحملات على الأسواق قبيل الشهر الكريم، حيث تم ضبط مخبز بلدى لإستيلاء صاحبه على مبلغ 101٫568 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق، وضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائيه بدون ترخيص عثر بدخلها على 1٫52 طن كبدة وتحرر محضر بالواقعةتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، اخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد قيام حملة للتفتيش على الاسواقاسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى لإستيلاء صاحبه على مبلغ 101٫568 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداءكما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائيه بدون ترخيص بها 1٫52 طن كبدة مجمدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق