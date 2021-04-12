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رئيس التحرير التنفيذي
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كيفية صيام مرضى السكري والحفاظ على صحتهم في رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:13 م
صيام مرضى السكري
صيام مرضى السكري
سلمى بدر
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يعاني مرضى السكري دائما من التعب خلال الصيام في شهر رمضان الكريم، بسبب ساعات الصيام الطويلة وتغير النظام الغذائي، وتعديل جرعات الأدوية، مما يؤدي إلى مضاعفات كبيرة في الجسم، من ارتفاع نسبة السكر أو انخفاضها السكر او الاصابة بالسكر الكيتوني.

لذلك صرح الدكتور هشام الدمرداش استشاري امراض المناعة عن كيفية صيام مرضي السكري والحفاظ على صحتهم خلال شهر رمضان الكريم.

- متابعة الحالة مع الطبيب المعالج:
يجب أن يناقش كل مريض تاريخه المرضي مع الطبيب المعالج حتى يتم وضع جدول المواعيد الجديدة للأدوية.
- اتباع نظام غذائي:
يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مع تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات أو الدهون وتناول الكثير من الخضروات المطهية جيدا.

- تناول الاطعمة قليلة السكر:
يجب تناول الاطعمة قليلة السكر، والأطعمة التي يتم امتصاصها ببطء.

- قياس السكر مرتين في اليوم:
يجب قياس السكر في الدم مرتين يوميا، مرة بعد الافطار بساعة ومرة بعد السحور بساعة لسرعة تظبيط مستوى السكر اذا حدثت مشكلة.

- شرب السوائل بكثرة:
يجب شرب السوائل بكثرة من بعد الافطار وحتى السحور، والأكثار من شرب السوائل الخالية من السكر بين الإفطار والسحور والتقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين لتجنب الجفاف.

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