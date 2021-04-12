أنور رحيم: فتح مجالات لتجار مطروح للتصدير مع عدد من الدول العربية والأجنبية

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الإثنين، ندوة تعريفية بدور الغرف التجارية على مستوى مصر والغرفة التجارية فى مطروح بالخدمات التى تقدمها سواء للتجار أو للمستهلك وذلك بحضور أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية فى مطروح.وقال رئيس الغرفة التجارية بمطروح: إن دور الغرف التجارية بشكل عام هو دور خدمى لأعضاء الغرف من التجار وأصحاب الخدمات التجارية المقسمة الى شعب داخل الغرفة التجارية.وأوضح: أن هناك دور الخدمى، وهو الذى تؤديه الغرفة للتجار فهناك أدوار أخرى لا تقل أهمية عن خدمة التاجر، وهو الدور الأهم هو مساعدة الدولة فى اعادة الضبط للأسعار فى الأسواق ومنع الاحتكار السلعى وضبط الأسواق دون وجود حالات من الجشع ووقفها ان ظهرت من بعض التجار والتعامل معها بحسم.واضاف: أن الغرفة فى مطروح تخدم حوالى 17 ألف مشترك من التجار بمعظم فئاتهم وتخصصاتهم مؤكدا علي أن تحاول الغرفة المساعدة فى فتح أسواق جديدة لتجار مطروح فى الأسواق العربية والأجنبية من خلال مشاركة الغرفة فى المؤتمرات الاقتصادية داخل وخارج مصر.وأكد علي أنه تم التنسيق على فتح مجالات لتجار مطروح للتصدير مع عدد من الدول العربية والأجنبية مما يحقق مردودا اقتصاديا على عضو الغرفة والدولة أيضا من خلال الضوابط والشروط التى تطبقها الدولة على تقييم المنتجات التصديرية قبل خروجها من التاجر المصرى الى الأسواق الخارجية.وأشار الى أن الغرفة تأخذ على عاتقها الدور الوطنى الذى يظهر وقت الحاجة مثل اعادة ضبط الأسواق أثناء افتعال أزمات نقص فى سلعه غذائية بعينها أو خدمة للجمهور يحتاجها وظهر دور الغرفة فى مساندة كافة الأجهزة الشعبية والتنفيذية مؤكدا على أن دور الغرفة الرئيسى هو توفير بيئة تنافسية غير احتكارية لتجار مطروح وتحقيق أفضل الوسائل لهم للربح من أسواق المحافظة.