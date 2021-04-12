أفغانستان: 122 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات في أفغانستان اليوم الاثنين، تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.كما أوضحت بيانات وزارة الصحة أنه تم تسجيل 16 حالة شفاء من الفيروس خلال الفترة ذاتها، حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية.وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في أفغانستان منذ بداية تفشي الوباء 57 ألفا و364 حالة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2529 حالة وفاة.