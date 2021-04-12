وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 2.2 مليون طن

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.2 مليون طن حتى الآن بزياده حوالي 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للتقرير الذي تلقاه من د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي.وقال القصير، إن الصادرات بلغت 2 مليون و209 ألف و800 طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم.وأضاف، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و235 ألف 100 طن، بالإضافة إلى تصدير 400 ألف 590 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 82 ألف و149 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 46 ألف و11 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 17 ألف و534 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 17 الف و13 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 11 ألف و215 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 9 ألاف و773 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 6 ألاف و374 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و229 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 3409 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 296 طن.والجدير بالذكر أن الأسواق اليابانية استقبلت الأسبوع الماضي اول شحنة برتقال مصري بعد مفاوضات طويلة قامت بها وزارة الزراعة متمثلة في الحجر الزراعي واستيفاء كافة المواصفات الفنية اليابانية الشديدة، الأمر الذي يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم.