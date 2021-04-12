«السياحة» تختتم تدريبا للعاملين بالقطاع في الفيوم

اختتمت وزارة السياحة والآثار، فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمته بالتنسيق مع محافظة الفيوم لكل من العاملين بالفنادق السياحية وأصحاب الحرف اليدوية بالمحافظة.وقالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب، إن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الوزارة للنهوض بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية بالمحافظات المصرية.وأضافت، أنه تم خلال هذا البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، تنظيم عدد من المحاضرات للعاملين بالفنادق حول السلامة والصحة الغذائية، وآخر التطورات الحديثة لإدارة المنشآت الفندقية في ظل جائحة أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتدريب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية على ريادة الأعمال.شارك في هذا البرنامج التدريبي مديرين وممثلين عن هذه الفنادق، والعاملين بمديرية الصحة، والطب البيطري وإدارة البيئة بالمحافظة وهيئة سلامة الغذاء، بالاضافة الى عدد كبير من أصحاب الحرف اليدوية.تجدر الإشارة إلى أن محافظة الفيوم تعد أحد الوجهات السياحية بمصر، لما تحتويه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية متميزة.