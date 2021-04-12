محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس الجمهورية والأمة الإسلامية بمناسبة رمضان

بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برقية تهنئة مقرونة بأسمى معاني التقدير والاعتزاز بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا المولي _عز وجل_ أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وتحقيق كل ما نصبو إليه من رخاء وأمن واستقرار.وقدم المحافظ خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة بحلول شهر رمضان الكريم. داعيا من الله أن يعيد هذه الأيام على الأمة الإسلامية ومصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار، ويحفظها من الوباء ومن كل شر وسوء.