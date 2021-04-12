تقليص الدراسة بالحضور فى جامعة دمنهور و50% نسبة تواجد الأساتذة بالكليات

أصدر الأستاذ الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، القرار رقم 220 بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويتضمن القرار تخفيض نسبة العاملين بإدارات ومراكز ووحدات الجامعة، بما لا يتجاوز 50% من قوة العمل، دون الإخلال بحسن سير العمل وانتظامه أو تقديم الخدمة المطلوبة.كما قرر رئيس الجامعة تفويض عمداء الكليات في منح العاملين بكلياتهم إجازة استثنائية، بما لا يتجاوز 50% من قوة العمل، دون الإخلال بحسن سير العملية التعليمية وانتظامها، وتقليص أوقات الدراسة وجهًا لوجه بالكليات إلى النصف، خلال شهر رمضان على أن تستمر الدراسة وفقًا للتعليم الهجين، بجامعة دمنهور طبقًا للجداول الدراسية، بهدف تقليل الكثافة الطلابية،ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم13 ابريل وحتى نهاية شهر رمضان، ويستثنى منه الوحدة العلاجية والإدارة الهندسية وإدارة الأمن الجامعي.وأوضح صالح أن تخفيض عدد ساعات الحضور للطلاب خلال رمضان المقبل إلى 50%، مع الاعتماد على الحضور الأون لاين والتوسع في نظام التعليم عن بعد، للتيسير على الطلاب خلال الشهر الفضيل؛ إذ سيكون تخفيض عدد ساعات الحضور للطلاب بمختلف الكليات في رمضان إلى النسبة المذكورة، بالنظام التقليدي، والاعتماد في نسبة 50% الباقية على الحضور «أون لاين».وشدد الدكتور صالح على ضرورة إلزام المجتمع الجامعي كافة، من عاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، وتطبيق التباعد وارتداء الكمامات، والعمل على إجراء أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية.