«الداخلية» تسمح لـ42 مواطنا بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا وزاريًا بالسماح لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقـررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.ونص القرار على "أنه يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مـع احتفـاظهم بالجنسية المصرية".