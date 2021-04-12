المؤبد لـ 6 و10 سنوات لمتهم وبراءة اثنين في «داعش التجمع الأول»

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة 6 مُتهمين بالمؤبد، ومُتهم بالسجن المُشدد 10 سنوات، وبرأت متهمين، في قضية "خلية داعش التجمع الأول".و قضت المحكمة بمُعاقبة كل من حسن أمين المندوه، ومحمد محمد أحمد، ونجلاء مختار، ورجب محمود، وهاني يوسف، وحسام الدين أحمد بالسجن المؤبد، ومُعاقبة هناد حسن بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة كل من أحمد السيد، وخالد عبد المعبود عما أسند اليهما، مع إدراج المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح، وأحمد مصطفى.جاء في أمر الإحالة، تتهم النيابة كلا من، حسن أمين المندوه، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبدالمعبود، رجب محمد أحمد جاب الله هاني صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، أنهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش، تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.كما جاء في أمر الإحال، أن المتهمين من الثاني وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولًا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثاني والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها في القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.و أن المتهم الثالث حال كونه مصريًا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد، وتعلم الفنون الحربية لتحقيق جرائم إرهابية والتحق بجماعة داعش في العراق وسوريا، وتلقي تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.وكشفت التحقيقات تكوين جماعة إرهابية تدعو لأفكار تكفيرية أسسها المتهم الأول، وشهرته حسن أبو الأشبال، كما وجهت للمتهمين الأول والثاني والتاسع تهم تمويل الجماعة، ووجهت للمتهم الثالث السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة عبر الحدود الجنوبية، وسهل سفره المتهم الثامن، ووجه للمتهم الأول وآخرين تهم الترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعوا للعنف.