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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تقديم 280 ألف خدمة طبية بالتأمين الصحي الشامل في الأقصر

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:00 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديم 280 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وذلك منذ بداية إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي المنظومة الجديدة بالمحافظة في 16 فبراير من العام الجاري وحتى الآن.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال مرافقته للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في جولتها التفقدية إلى مستشفى إيزيس التخصصي (البياضية سابقًا) اليوم لمتابعة سير العمل بالمستشفى، أنه يتم تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر ووفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، والبالغ عددها 66 منشأة صحية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن جولة مستشفى إيزيس التخصصي اليوم شملت تفقد مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، ومنها (الحضانات، الغسيل الكلوي، والعديد من الأقسام الطبية الأخرى)، وأنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 28 سريرًا، 26 ماكينة غسيل كلوي، 20 عيادة خارجية، 5 معامل تحاليل، وحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، 4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال المبتسرين.

وأضاف، أنه تم تطوير مستشفى إيزيس التخصصي لتصبح مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، وتكون أول مستشفى متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، وتضاهي كفائتها التشغيلية أعلى معايير الجودة العالمية، لخدمة أهالي جنوب الصعيد، وأنه تقدم المستشفى العديد من الخدمات الطبية لحوالي 75 ألف نسمة من سيدات الصعيد، ومنها (علاج أمراض النساء، متابعة حمل، علاج تأخر الإنجاب، طب الجنين، علاج أورام، مسالك بولية نساء، تغذية علاجية، إشاعات، بنك الدم، والعديد من الخدمات الطبية الأخرى).

يذكر أنه، يرافق رئيس هيئة الرعاية الصحية اليوم وزيرة الصحة والسكان في جولتها التفقدية إلى عدد من المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر لمتابعة سير العمل به، وكذلك الاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بفيروس كورونا في المستشفيات المخصصة منها للعزل، والتي بدأت زيارتها بمستشفى الكرنك الدولي (الأقصر العام سابقًا)، كما أنه من المقرر متابعة بعض أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية للمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة الجديدة بمحافظة أسوان استعدادًا لإطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة.

ويرافق وزيرة الصحة والسكان أيضًا خلال الجولة اليوم، الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.

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