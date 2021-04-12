«الداخلية» تعتمد خطة مرورية متكاملة استعدادا لشهر رمضان

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن رفع حالة الاستنفار القصوى استقبالا لشهر رمضان، وانتهت من خطة مرورية مكبرة لتسيير المرور والعمل على التدخل الفوري السريع حال حدوث أي مكروه، ومن المقرر أن يتم نشر رجال مباحث المرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة خلال أوقات الذروة.وتعمل الإدارة العامة للمرور على التنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة ومديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وتفعيل دور خدمة الإغاثة، عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتي من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها، وتهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين قد يتعرضون إلى حوادث أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم، والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة، والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة.كما أنه من المقرر أن يتم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة، بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور.