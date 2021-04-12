رجال أعمال إسكندرية: توفير ٩٠ ألف وجبة عائلية خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت جمعيه رجال أعمال الإسكندرية إستمرار مبادرتها " كرم رمضان"، والتي أطلقتها رمضان الماضي، بهدف توزيع ٣٠٠٠ وجبه عائليه جاهزة يوميا خلال شهر رمضان.وأشارت "رجال أعمال الإسكندرية"، أن المبادرة تأتي من خلال "مؤسسه أعمال" الذراع التنموي للجمعيه ومركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب، وبالتنسيق مع عدد من شركاء النجاح من رجال الأعمال بالمجتمع السكندري، بهدف توفير الدعم المادي والعيني لتوفير ٣٠٠٠ وجبه افطار عائليه يوميا.قال المهندس مروان السماك مستشار رئيس الجمعية: إن مبادرة " كرم رمضان"، تأتي بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والمنطقة الشماليه العسكرية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف توزيع الوجبات علي المستحقين بكافه أنحاء محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن الجمعية وفرت خلال عام ٢٠٢٠، أكثر من ٥٤ الف وجبه لدعم العماله الغير منتظمه والتي تضررت بسبب فيروس كورونا، فيما تستهدف هذا العام ٩٠ الف وجبه في ظل غياب موائد الرحمن خلال الشهر الكريم.