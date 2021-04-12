محمد حاتم: "قصة قصر النيل مختلفة وممتعة

يبدأ اليوم السباق الرمضاني، حيث ينافس النجم محمد حاتم بمسلسل" قصر النيل" للمخرج خالد مرعي، ويُقدّم حاتم شخصية مركبة هي حسين السيوفي الشاب المدلل في عائلة فهمي السيوفي، والذي تقوده الأقدار لاتخاذ قرارات تغيّر مجرى حياته بالكامل.وقال الفنان محمد حاتم في تصريحات صحفية: أن سبب قبوله للشخصية "القصة ممتعة والدور مختلف، خاصةً وأن المسلسل ينتمي إلى فئة الجريمة والتشويق، فكنت مستمتعًا طوال قراءتي للسيناريو خاصةً أنه تعاوني الثاني مع للسيناريست محمد سليمان عبد الملك وبالفعل هو يقدم عمل مختلف عن كل أعماله السابقة".وتابع حاتم: "كنت اتمنى العمل مع المخرج خالد مرعي، فهو متفاهم جدًا ويهتم بكل التفاصيل، وأيضًا المنتج الكبير محمد مشيش والذي تعاونت معه في أهم أعمالي مثل جراند أوتيل وطريقي، ودائمًا ما أفضّل اهتمامه بجودة الإنتاج والعمل ككل".وكان محمد حاتم قد حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة، يذكر أن هذه الجائزة الثانية للنجم عن فيلم " لما بنتولد" حيث حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان وعضوية مدير التصوير سمير فرج والسناريست د. أشرف محمد والفنانة سلوى محمد علي والناقدة آمال عثمان.وينتظر النجم إطلاق مسلسله قصر النيل في رمضان 2021، وذلك بعد نجاح أعماله الدرامية الأخيرة مثل بخط الأيد وفي كل أسبوع يوم جمعة وممالك النار.