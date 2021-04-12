السيسي يهنئ الجالية المصرية بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجالية المصرية بالخارج؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم الاثنين سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي- "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين في الخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أتوجه إليكم بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله أن يعيده عليكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة المزيد من التقدم والازدهار.. كل عام وأنتم بخير".