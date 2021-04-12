«كرم رمضان».. مبادرة «رجال أعمال الإسكندرية» لتوفير 90 ألف وجبة

أعلنت جمعيه رجال أعمال الإسكندرية، استمرار مبادرتها "كرم رمضان" والتي أطلقتها رمضان الماضي، بهدف توزيع 3000 وجبة عائلية جاهزة يوميًا خلال شهر رمضان.وقالت الجمعية، في بيان اليوم، إن المبادرة تأتي من خلال "مؤسسة أعمال" الذراع التنموي للجمعية ومركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب، وبالتنسيق مع عدد من شركاء النجاح من رجال الأعمال بالمجتمع السكندري، بهدف توفير الدعم المادي والعيني لتوفير 3000 وجبة إفطار عائلية يوميًا.وقال المهندس مروان السماك، مستشار رئيس الجمعية، إن مبادرة "كرم رمضان"، تأتي بالتنسيق مع محافظه الإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف توزيع الوجبات على المستحقين بكافة أنحاء المحافظة الإسكندرية، والتي تنتج تحت إشراف فني لفريق من أكبر فنادق الإسكندرية، وإشراف صحي كامل.وأكد "السماك" على أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية وفرت خلال عام 2020 أكثر من 54 ألف وجبة لدعم العمالة غير المنتظمة التي تضررت بسبب فيروس كورونا، فيما تستهدف هذا العام 90 ألف وجبة في ظل غياب موائد الرحمن خلال الشهر الكريم.