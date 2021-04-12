إغلاق جميع مصليات السيدات بمساجد الوادي الجديد في رمضان

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إغلاق كافة مصليات السيدات بجميع مساجد المحافظة خلال شعر رمضان، للحفاظ على الصحة العامة وللحد من التزاحم وخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال بيان أصدرته المحافظة منذ قليل بإغلاق كافة مصلى السيدات بجميع مساجد المحافظة، لعدم توافر شروط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، بعد مراجعة هذه الشروط وبالتزامن مع زيادة أعدد الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.وأهابت المحافظة بجميع المواطنين مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وتقليل التجمعات قدر المستطاع خلال شهر رمضان، للحد من الإصابات بوباء كورونا.