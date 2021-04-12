المركزي: توقعات باستمرار الانكماش الاقتصادي عالميا

كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي: عن أنه من المتوقع استمرار انكماش النشاط الاقتصادي العالمي خلال الربع الرابع من عام 2020، وان كان بوتيرة أقل حدة من الربع الثالث لعام 2020.ولفت التقرير الى ان التجارة العالمية بدأت في التعافي مسترد ة بعض الخسائر التي تكبدتها خلال النصف الأول من عام2020، بينما استمرت معدلات التضخم في التباطؤ خلال الربع الرابع من عام 2020، واستمرت اسعار خام برنت العالمية في الارتفاع مسجلة أعلى مستوى لها )خلال فبراير 2021 ( منذ انتشار جائحة كورونا.واستمرت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في الارتفاع خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يناير 2021، مدعومة بتيسيير الأوضاع المالية العالمية واستمرار توزيع اللقاحات.