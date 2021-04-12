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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيقات في حريق عقار البارون بالمقطم: تفحم 7 شقق بسبب تسريب الغاز

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:49 م
حريق عقار البارون
حريق عقار البارون بالمقطم
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الاثنين، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في إحدى عمارات البارون بمنطقة المقطم وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت معاينة النيابة عن تسرب غاز من إحدى شقق العقار يستخدمها شخص سوري لتصنيع الوجبات الجاهزة، مما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها للشقق المجاورة مما أسفر عن تفحم 7 شقق سكنية بجوارها.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بالعقار رقم 29 عمارات البارون بدائرة قسم شرطة المقطم، وبالانتقال والفحص تبين قيام الحريق بالشقة رقم 43 الدور الرابع بالعقار، خاصة بـ "م. د"، 45 سنة، سوري الجنسية ومقيم محل البلاغ.

بالفحص تبين أنه حال قيام مالك الشقة بإعداد وجبات الطعام بمطبخ الشقة، حدث تسرب غاز من المطبخ أثناء إعداد بعض الوجبات الجاهزة لبيعها أدى إلى اشتعال النيران، والتي التهمت كافه محتويات الشقةامتدت النيران إلى الشقق الكائنة بالعقار ذاته.

وتم إطفاء الحريق والذي ترتب عليه حدوث اختناق فرد الأمن وأحد السكان أثناء مغادرة العقار، وتم نقلهما الي مستشفى البنك الأهلي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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