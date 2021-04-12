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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

شركة صينية تكشف النقاب عن برنامج لتصنيع مقاتلات من الجيل الخامس

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:49 م
لتصنيع مقاتلات من
لتصنيع مقاتلات من الجيل الخامس
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كشفت شركة طائرات "شنيانج" الصينية عن أنها ستحقق المزيد من التقدم ببرنامجها لتصنيع طائرات حربية من الجيل الخامس خلال العام المقبل عن طريق إضافة بعض التقنيات.

وقالت مجلة "ميلتري ووتش" الأمريكية، المتخصصة في شئون الدفاع، إن شركة شنيانج - التي تعتبر من أكبر مصنعي المقاتلات في الصين - صنعت عدة طائرات مثل "جيه-16"، "جيه-15"، "جيه-11" وغيرها، والتي انضمت للخدمة في الجيش الصيني، كما شاركت في تطوير قاذفة القنابل "إتش-6"، فضلا عن طائرة الركاب المدنية من طراز "إيه أر جيه -21".

وتعمل شركة "شنيانج" على تطوير مقاتلات من الجيل الخامس من طراز "إف سي-31"، التي قام نموذجها الأولي برحلة كاملة في أكتوبر 2012، وذكرت وسائل إعلامية حكومية صينية في يناير الماضي أن النسخة المعدلة للمقاتلة ستقوم برحلة في وقت لم يتم تحديده هذا العام.

ولفتت المجلة إلى أن المقاتلة "إف سي-31" ستلعب دورا تكميليا للطائرة الشبحية الصينية "جيه-20"، نظرا لأنها أخف وزنا وأرخص تكلفة، واصفةً إياها بالمشروع منخفض المخاطر.

وتتوقع المجلة أن تخصص الصين الطائرة "جيه-20" للاستخدام المحلي فقط، بينما ستستهدف شركة "شنيانج" تصدير طائرتها "إف سي-31" للخارج، كاشفةً عن تكهنات بتطوير المقاتلة لتنضم إلى البحرية وتتوافق على العمل انطلاقا من حاملات الطائرات.

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