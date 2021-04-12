ضبط 2 طن أعلاف حيوانية «فاسدة» بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الإثنين، من ضبط 2 طن أعلاف حيوانية، غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الحيواني داخل مدشة لتجارة الأعلاف الحيوانية، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا يفيد تمكن الرقابة التموينية من ضبط 2 طن "أعلاف حيوانية" غير صالحة للاستخدام الحيواني وغير مطابقة للمواصفات، بحوزة مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.