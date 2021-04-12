959 إصابة جديدة بكورونا في كوبا

سجلت وزارة الصحة الكوبية، اليوم الإثنين، 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية عن الوزارة: إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 86 ألفا و531 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 459 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.وبلغت الحالات النشطة 5212 حالات بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 80 ألفا و805 حالات.