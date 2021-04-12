سيدة تروج مخدر الشادو في المعصرة.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأثنين، حبس سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة بهدف الاتجار بمنطقة المعصرة.ووردت معلومات سرية لمباحث قسم المعصرة تفيد بوجود سيدة لديها معلومات جنائية بدائرة القسم وبحوزتها كمية من المواد المخدرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنوا من ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الشادو والبودر.وبمواجهة السيدة اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بهدف الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.