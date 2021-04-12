«سانوفي» الفرنسية تستثمر 400 مليون يورو لإنتاج اللقاحات في سنغافورة

تعتزم شركة (سانوفي) الفرنسية العملاقة لصناعة الأدوية استثمار 400 مليون يورو خلال السنوات الخمس المقبلة؛ لإنشاء مركز لإنتاج اللقاحات في سنغافورة.وقالت شركة (سانوفي)- في بيان، نقلته قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الإثنين- إن المركز الجديد سيتيح لـ (سانوفي) القدرة على إنتاج اللقاحات المبتكرة بكميات كبيرة لصالح منطقة آسيا، والتعامل بسرعة مع مخاطر الجوائح في المستقبل.ووصل المشروع السنغافوري إلى مرحلة التصميم؛ حيث من المتوقع بدء أعمال التشييد فيه خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومن المنتظر أن يدخل المركز مرحلة التشغيل الكامل خلال الربع الأول من عام 2026.