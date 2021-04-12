بحرينيون يؤكدون كفاءة التطعيم المضاد لكورونا في بلادهم في الوقاية منه وتقليل أعراضه

أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا)- اليوم الإثنين: بأن التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، التي تم إجازتها في مملكة البحرين لديها الكفاءة في الوقاية من الإصابة بالفيروس والتقليل من الأعراض في الحالات القليلة التي أصابها الفيروس.وأضافت الوكالة: أن عددا كبيرا من المواطنين البحرينيين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، أكدوا كفاءة التطعيم في الوقاية من الإصابة بالفيروس والتقليل من الأعراض في الحالات القليلة التي أصابها الفيروس.وأوضحت: أن المواطنين شددوا على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه.