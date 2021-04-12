بحرينيون يؤكدون كفاءة التطعيم المضاد لكورونا في بلادهم في الوقاية منه وتقليل أعراضه
الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:47 م
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أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا)- اليوم الإثنين: بأن التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، التي تم إجازتها في مملكة البحرين لديها الكفاءة في الوقاية من الإصابة بالفيروس والتقليل من الأعراض في الحالات القليلة التي أصابها الفيروس.
وأضافت الوكالة: أن عددا كبيرا من المواطنين البحرينيين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، أكدوا كفاءة التطعيم في الوقاية من الإصابة بالفيروس والتقليل من الأعراض في الحالات القليلة التي أصابها الفيروس.
وأوضحت: أن المواطنين شددوا على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه.
وأضافت الوكالة: أن عددا كبيرا من المواطنين البحرينيين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، أكدوا كفاءة التطعيم في الوقاية من الإصابة بالفيروس والتقليل من الأعراض في الحالات القليلة التي أصابها الفيروس.
وأوضحت: أن المواطنين شددوا على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه.