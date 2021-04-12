توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الاثنين توقيف عشرين شخصًا متورطين في تهريب مهاجرين على متن زوارق بين المغرب وإسبانيا، ضمن شبكة تُعتبر مسؤولة عن حادث غرق في فبراير قضى فيه أربعة أشخاص.وأوضحت الشرطة في بيان أن الشبكة تنقل ضحاياها وغالبيتهم مغربيات وقصّر، إلى سبتة وهي جيب إسباني يقع على الساحل الشمالي للمغرب وعلى بعد بضعة كيلومترات من السواحل الجنوبية الإسبانية.بعد ذلك، يستقلّ هؤلاء المهاجرون قوارب تراوح قدرتها الاستيعابية بين 7 و10 أشخاص، للوصول إلى شبه الجزيرة الأيبيرية مقابل 2500 يورو.