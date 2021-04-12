شيخ عقل الطائفة الدرزية: التجاذب السياسي المعرقل لتشكيل الحكومة اللبنانية بلغ مرحلة هدامة

انتقد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نعيم حسن، استمرار الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين على نحو يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن حالة المراوحة الطويلة والتجاذب السياسي بلغ مرحلة هدامة أطاحت بكافة المقومات اللبنانية الفريدة بين الأمم.وأعرب شيخ عقل الطائفة الدرزية - في بيان له اليوم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك: عن دهشته واستيائه إزاء حالة الاستعصاء عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة وفق قواعد ونصوص الدستور، مشيرا إلى أن عملية التأليف الحكومي تحولت إلى ما يشبه "معجزات الأمور"، محذرا من خطورة الاستمرار في حالة الجمود والخلافات على وضع البلاد.وتوجه بالحديث إلى القائمين على السلطة السياسية اللبنانية قائلا: "أيّ صورة يمكن تقديمها عن الحالة البائسة المستدامة لبلدنا بفضلكُم غير هذه؟ بِتنا نخجل من تكرار الحث على المحافظة على الثوابت الوطنية والحياة المؤتلفة بكل عناصر الاجتماع اللبناني الفريد، والدعوة إلى الرشد والإحساس بالمسئولية والمبادرة إلى شيء من الصواب، بل بات لدينا الشعور بأن الآذان تأنف من سماع كلمة الحق والتعقل والرزانة، وبالطبع كم هو الأمر معيب لو تعلمون".ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 8 أشهر، وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.ولم تنجح – حتى الآن - الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.