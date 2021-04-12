إزالة 9 عقارات بمدينة الأمل وتسكين 17 أسرة بالمحروسة

واصلت أجهزة محافظة القاهرة تنفيذ مشروع محور (شينزو آبي) لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.واستكملت اليوم أعمال الإزالات اليوم بحضور العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر واللجان التنفيذية المختصة وشرطة المرافق.وأعلن ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية عن تنفيذ إزالة لعدد ٩ عقارات.وأوضح صابر في بيان له أنه تم نقل وتسكين ١٧ أسرة بمدينة المحروسة ٢ بالسلام فى شقق مفروشة ومجهزة.