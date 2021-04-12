المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:42 م
جرجس صفوتطباعة
هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال المطران في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، صباح اليوم، "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الممثلة في شخص مطرانها رئيس مؤسساتها الأعلى، وباسم كهنتها، ورهبانها، وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة في مصر، نرسل كلمة تهنئة ومحبة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليه وعلى شعب مصر بالخير والسلام، وندعو الله أن يوفق الرئيس ويعزز مسيرته في البناء والتنمية وحفظ الاستقرار والأمن لمصر الحبيبة، وأن يحفظ الله بلدنا مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وكل مؤسساتها. كما ندعو أن يديم الله على شعب مصر، المحبة والإخاء والترابط بين مسيحييها ومسلميها."
وتضمن البيان تهنئة المطران شيحان لكل من الإمام أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
وقال المطران في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، صباح اليوم، "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الممثلة في شخص مطرانها رئيس مؤسساتها الأعلى، وباسم كهنتها، ورهبانها، وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة في مصر، نرسل كلمة تهنئة ومحبة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليه وعلى شعب مصر بالخير والسلام، وندعو الله أن يوفق الرئيس ويعزز مسيرته في البناء والتنمية وحفظ الاستقرار والأمن لمصر الحبيبة، وأن يحفظ الله بلدنا مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وكل مؤسساتها. كما ندعو أن يديم الله على شعب مصر، المحبة والإخاء والترابط بين مسيحييها ومسلميها."
وتضمن البيان تهنئة المطران شيحان لكل من الإمام أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.