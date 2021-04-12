المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال المطران في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، صباح اليوم، "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الممثلة في شخص مطرانها رئيس مؤسساتها الأعلى، وباسم كهنتها، ورهبانها، وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة في مصر، نرسل كلمة تهنئة ومحبة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليه وعلى شعب مصر بالخير والسلام، وندعو الله أن يوفق الرئيس ويعزز مسيرته في البناء والتنمية وحفظ الاستقرار والأمن لمصر الحبيبة، وأن يحفظ الله بلدنا مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وكل مؤسساتها. كما ندعو أن يديم الله على شعب مصر، المحبة والإخاء والترابط بين مسيحييها ومسلميها."وتضمن البيان تهنئة المطران شيحان لكل من الإمام أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.